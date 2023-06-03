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В Генічеську окупанти утримують проукраїнських мешканців у підвалах податкової – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 19:15
В Генічеську окупанти утримують проукраїнських мешканців у підвалах податкової – Генштаб
Генічеськ, скріншот deepstatemap

Російські окупанти в Генічеську Херсонської області утримують проукраїнських громадян у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією".

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Деталі: Генштаб також повідомляє, що росіяни продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно в населеному пункті Скадовськ Херсонської області на території дитячого садочка загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться у зведенні.

Теми: ГенштабХерсонська областьокупація
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