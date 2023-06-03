У Мелітополі пролунали гучні вибухи, видно густий дим – мер

дим після вибухів у Мелітополі 3 червня, фото з Telegram Івана Федорова

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія гучних вибухів, на північ від міста видно густий дим.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста. Зʼясовуємо подробиці".

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Деталі: Пізніше Федоров зазначив, що після вибухів на півночі від Мелітополя видно густий дим, він також опублікував фото.

"З’ясовуємо, що палять окупанти", - додав мер.