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У Бердянську пролунали вибухи, окупанти заявили про збиття ракет

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 19:37
У Бердянську пролунали вибухи, окупанти заявили про збиття ракет
Дим після вибухів у Бердянську 3 червня, фото: Бердянськ сьогодні

В окупованому Бердянську Запорізької області у суботу ввечері пролунало щонайменше 8 вибухів, російські окупанти заявили про збиття 6 ракет.

Джерело: Бердянська міська військова адміністрація, місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні", російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости

Деталі: Як повідомляє Бердянська МВА, у місті пролунало щонайменше 8 вибухів.

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"Сьогодні працювало російське ППО, тому поки чекаємо на уточнені дані стосовно влучань", - йдеться в повідомленні.

"Бердянськ сьогодні" повідомляє про більш ніж 10 прильотів у місті.

"Було гучно поряд з портом та аеропортом", - йдеться в повідомленні.

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Телеграм-канал також повідомляє, що окупаційні судна знову тікають з порту Бердянська.

Разом з тим, російські державні агентства РИА Новости і ТАСС із посиланням на окупаційну "владу" заявили, що "ЗСУ здійснили спробу ракетного удару по Бердянську, попередньо, спрацювала ППО, збито шість ракет".

Теми: Запорізька областьвійнавибухокупація
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