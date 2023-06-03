Туреччина на прохання НАТО направить до Косова миротворців

Туреччина врішила направити свої миротворчі сили до Косова у відповідь на запит НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Туреччини.

"Після подій у Косові на прохання командування союзних об'єднаних сил НАТО в Неаполі як резервний підрозділ був розгорнутий батальйон спецназу 65-ї механізованої піхотної бригади командування (Kırklareli), який раніше був виділений Силами НАТО в Косові (KFOR)", – йдеться в повідомленні.

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Планується, що розгорнутий підрозділ буде переведено в казарми "Султан Мурат" у Косові 4-5 червня.

Також Міноборони Туреччини закликало до стриманого і конструктивного діалогу щодо розв'язання кризи, яка може завдати шкоди безпеці та стабільності в регіоні.

Після виборів нових мерів протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан.

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30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

На проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%.

Президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово готове організувати нові вибори на півночі. Про можливість повторних виборів також заявляв прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. Однак умовою для цього, за його словами, має стати відведення сербів від будівель місцевих рад і припинення їхніх жорстких протестів.

Османі зазначила, що з таким проханням виступили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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