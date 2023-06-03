Росіяни вдарили по передмістю Дніпра: серед поранених діти, під завалами люди
Внаслідок російського обстрілу Підгородненської громади поблизу Дніпра постраждали 13 людей, з яких 3 дітей, під завалами будинку перебувають люди.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Суспільне, alerts.in.ua
Дослівно Лисак: "Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди.
Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Понівечений також рятувальний підрозділ".
Оновлено: Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували Дніпро і влучили між двома двоповерховими житловими будинками. Під завалами перебувають люди.
"Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - написав він.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів будинку дістали чоловіка, там іще перебувають люди.
Кількість постраждалих зросла до 13, з яких 3 дітей: хлопці 6, 11 та 15 років.
"Майже всі поранені ушпиталені. Стан – середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої", - повідомив голова ОВА.
Більше деталей: Перед цим Суспільне повідомило, що в Дніпрі у суботу ввечері до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.