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Росіяни вдарили по передмістю Дніпра: серед поранених діти, під завалами люди

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 22:04
Росіяни вдарили по передмістю Дніпра: серед поранених діти, під завалами люди
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 3 червня, скріншот відео Володимира Зеленського

Внаслідок російського обстрілу Підгородненської громади поблизу Дніпра постраждали 13 людей, з яких 3 дітей, під завалами будинку перебувають люди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій ЛисакСуспільне, alerts.in.ua

 
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 3 червня, фото з Telegram Сергія Лисака

Дослівно Лисак: "Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди.

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Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Понівечений також рятувальний підрозділ".

 

Оновлено: Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували Дніпро і влучили між двома двоповерховими житловими будинками. Під завалами перебувають люди.

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"Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - написав він.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів будинку дістали чоловіка, там іще перебувають люди.

Кількість постраждалих зросла до 13, з яких 3 дітей: хлопці 6, 11 та 15 років.

"Майже всі поранені ушпиталені. Стан – середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої", - повідомив голова ОВА.

Більше деталей: Перед цим Суспільне повідомило, що в Дніпрі у суботу ввечері до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

Теми: Дніпровибухповітряна тривога
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