Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 21:37
Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден підписав закон, що призупиняє стелю державного боргу США у розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволяє уникнути першого в історії дефолту.

Джерело: Reuters

Деталі: Палата представників і Сенат ухвалили закон цього тижня після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди після напружених переговорів.

Реклама:

Міністерство фінансів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.

Що передувало: Сенат США у четвер ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який призупиняє стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.

Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: