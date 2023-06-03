Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту

Президент США Джо Байден підписав закон, що призупиняє стелю державного боргу США у розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволяє уникнути першого в історії дефолту.

Джерело: Reuters

Деталі: Палата представників і Сенат ухвалили закон цього тижня після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди після напружених переговорів.

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Міністерство фінансів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.

Що передувало: Сенат США у четвер ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який призупиняє стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.

Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.