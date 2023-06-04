По всій Україні оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

На території всієї України оголошували повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці про повітряну загрозу повідомили о 01:48.

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Повітряну тривогу спочатку оголосили у східних, північних, південних і центральних областях України, а згодом – у західних.

Доповнено о 02:30. Наразі тривогу не оголошено лише у 4 західних областях – Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській.

Доповнено о 02:50. Тривогу оголосили на території всієї України.

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Доповнено о 03:03. У Київській ОВА повідомили про підвищену загрозу ворожої атаки з повітря, на Київщині вже працюють сили ППО.

"Не нехтуйте сигналом "повітряна тривога" – перебувайте в укриттях до відбою. А також пам'ятайте про заборону фото- та відеофіксації роботи наших захисників", – закликали в ОВА.

Доповнено о 03:22. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку для Уманщини.

Доповнено о 03:55. "Одещина: ситуація контрольована. Наразі все 4.5.0. Однак тривога триває. Залишаємося у безпечних місцях", – написав у Telegram голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Доповнено о 05:02. На території всієї України, крім Сумської області, – відбій повітряної тривоги.