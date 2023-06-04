Близько 40 окупантів втекли зі своїх позицій у Сватовому – Генштаб
Неділя, 4 червня 2023, 07:03
Близько 40 російських військовослужбовців 2 червня дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції".
Деталі: За інформацією Генштабу, для пошуку дезертирів було задіяно 2 вертольоти та підрозділ Росгвардії.
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