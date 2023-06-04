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Близько 40 окупантів втекли зі своїх позицій у Сватовому – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 07:03
Близько 40 окупантів втекли зі своїх позицій у Сватовому – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Близько 40 російських військовослужбовців 2 червня дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції".

Деталі: За інформацією Генштабу, для пошуку дезертирів було задіяно 2 вертольоти та підрозділ Росгвардії.

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Теми: окупаціяЛуганська областьвійна
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