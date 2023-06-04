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ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків, понад 20 артсистем та 10 БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 08:49
ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків, понад 20 артсистем та 10 БПЛА
фото ілюстративне, генштаб

Російські окупанти втратили за добу на війні 470 власних вояків, 8 танків та 2 системи ППО.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3837 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
  • артилерійських систем – 3555 (+22) од,
  • РСЗВ – 583 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 479 (+4).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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