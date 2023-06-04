Росіяни вранці обстріляли Харківщину з вертольотів та танків

Російські окупанти вранці 4 червня обстріляли село Гур’їв з танків та Івашки з вертольотів, про наявність загиблих невідомо.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: 4 червня вранці росіяни вкотре масовано обстріляли Вовчанськ. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Крім того, росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району – без масштабних руйнувань і жертв.

Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.