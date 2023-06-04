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Росіяни вранці обстріляли Харківщину з вертольотів та танків

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 09:26
Росіяни вранці обстріляли Харківщину з вертольотів та танків
обстріляна харківщина, червень 2023, фото ілюстративне, ова

Російські окупанти вранці 4 червня обстріляли село Гур’їв з танків та Івашки з вертольотів, про наявність загиблих невідомо.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: 4 червня вранці росіяни вкотре масовано обстріляли Вовчанськ. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Крім того, росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району – без масштабних руйнувань і жертв.

Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.

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Теми: Харківська область
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