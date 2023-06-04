У російської влади параноя через синьо-жовті кольори – британська розвідка

Суворі обмеження у зв’язку з повномасштабною війною проти України в Росії призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими й синіми кольорами викликає різку реакцію та забороняється.

Як повідомляє "Європейська правда", на це в недільному огляді звернуло увагу розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії.

Деякі російські силові структури на місцевому рівні, ймовірно, так тлумачать "драконівське російське законодавство воєнного часу", що публічна демонстрація синьо-жовтої символіки заборонена, оскільки може свідчити про приховану підтримку України.

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Британська розвідка наводить приклад, коли 9 травня 2023 року працівник будинку для літніх людей був заарештований після того, як одягнув синьо-жовту куртку на роботу.

"Нещодавно у Волхові під Санкт-Петербургом військовослужбовці Національної гвардії Росії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який, як з'ясувалося згодом, є прапором Повітряно-космічних сил Росії", – йдеться в огляді.

На думку представників британської розвідки, ці репресії підкреслюють невпевненість "параноїдального російського офіціозу" щодо того, що є допустимим і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.

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"Критика арештів пролунала з неочікуваного боку – з боку ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Її власна символіка містить жовтий колір на синьому тлі", – зауважують автори огляду.

Напередодні британська розвідка вказувала, що в Бахмуті та на Бахмутському напрямку після виходу звідти підрозділів групи "Вагнера" все більше зростає роль російських десантників.