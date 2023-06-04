Дві російських ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
Неділя, 4 червня 2023, 10:15
Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Джерело: Ігнат у телемарафоні
Пряма мова Ігната: "Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести.
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На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького".
Деталі: Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.
Тим часом він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.
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