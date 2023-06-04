Дві російських ракети влучили в аеродром біля Кропивницького

ту-95мс, які атакували Україну в ніч на 4 червня, фото міноборони рф

Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат у телемарафоні

Пряма мова Ігната: "Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести.

На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького".

Деталі: Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.

Тим часом він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.