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Дві російських ракети влучили в аеродром біля Кропивницького

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 10:15
Дві російських ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
ту-95мс, які атакували Україну в ніч на 4 червня, фото міноборони рф

Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат у телемарафоні

Пряма мова Ігната: "Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести.

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На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького".

Деталі: Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.

Тим часом він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.

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Теми: ракетний ударППОКропивницькийПовітряні сили ЗСУ
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