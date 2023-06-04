Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єрка Естонії: НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму

"Європейська правда"Неділя, 4 червня 2023, 11:43

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас підкреслила, що вступ Естонії до Північноатлантичного Альянсу був вільним вибором країни, а твердження Росії про те, що розширення НАТО загрожує її безпеці, є міфом.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR після виступу на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

У своєму виступі на конференції прем’єрка Естонії спростовувала наратив, пов’язаний із НАТО.

Реклама:

"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую", – пояснила вона.

Ще одна теза виступу Каллас стосувалась Росії як "останньої колоніальної держави, яка фактично намагається колонізувати й розширювати свою імперію".

Вона також зазначила, що ті, хто звинувачує НАТО в розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває Росія. "НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", – переконана Каллас.

ВІДЕО ДНЯ

Третім пунктом виступу прем’єрки Естонії став заклик до належної реакції на війну з тим, аби не заохочувати інші країни до її застосування.

"Якщо застосування агресії як інструменту окуповується, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, що володіють більшою силою, також будуть використовувати цей інструмент", – вважає вона.

У Сінгапурі зараз триває конференція з безпеки "Діалог Шангрі-Ла," організована Міжнародним інститутом стратегічних досліджень. У ній беруть участь представники урядів країн Азії, а також широке коло представників західних країн, зокрема й із України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що НАТО має змусити країни-члени збільшити свої військові витрати, якщо Альянс хоче ефективно стримувати Росію та впоратися з іншими загрозами трансатлантичній безпеці.

Теми: НАТОРосіяЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: