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Сирський з передової: ЗСУ успішно контратакували на Сватівському напрямку

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 14:27
Сирський з передової: ЗСУ успішно контратакували на Сватівському напрямку
сирський, фото міноборони

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вкотре відвідав передову та повідомив про успішних контрнаступ українського війська на Сватівському напрямку.

Джерело: Сирський, якого цитує медіацентр Міноборони

Деталі: Сирський здійснив візит на "одну з найнапруженіших ділянок фронту", не уточнивши, куди.

Він пояснив, що з командирами планували та готували майбутні військові завдання.

Пряма мова Сирського: "Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів.

Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу".

Теми: Збройні силиконтрнаступвійна
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