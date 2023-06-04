Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський з передової: ЗСУ успішно контратакували на Сватівському напрямку

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 14:27
Сирський з передової: ЗСУ успішно контратакували на Сватівському напрямку
сирський, фото міноборони

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вкотре відвідав передову та повідомив про успішних контрнаступ українського війська на Сватівському напрямку.

Джерело: Сирський, якого цитує медіацентр Міноборони

Деталі: Сирський здійснив візит на "одну з найнапруженіших ділянок фронту", не уточнивши, куди.

Реклама:

Він пояснив, що з командирами планували та готували майбутні військові завдання.

Пряма мова Сирського: "Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів.

Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: