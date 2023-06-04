Сирський з передової: ЗСУ успішно контратакували на Сватівському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вкотре відвідав передову та повідомив про успішних контрнаступ українського війська на Сватівському напрямку.

Джерело: Сирський, якого цитує медіацентр Міноборони

Деталі: Сирський здійснив візит на "одну з найнапруженіших ділянок фронту", не уточнивши, куди.

Він пояснив, що з командирами планували та готували майбутні військові завдання.

Пряма мова Сирського: "Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів.

Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу".