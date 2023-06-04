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РДК і "Свобода России" кажуть, що полонили вояків на Бєлгородщині, звуть на зустріч губернатора

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 14:52
РДК і Свобода России кажуть, що полонили вояків на Бєлгородщині, звуть на зустріч губернатора
скріншот

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" заявили, що полонили російських солдатів у Бєлгородській області і хочуть зустрічі з губернатором.

Джерело: РДК

Дослівно: "Пане Гладков! Сьогодні велике православне свято, Трійця.

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Як жест доброї волі, про які так часто говорять в уряді РФ, ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні та, головне, поговорити про його майбутнє і майбутнє Росії загалом.

Тому запрошуємо вас до діалогу в стінах храму в Новій Таволжанці.

Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР і полоненими".

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Деталі: Бійці записали відео в невідомому приміщенні з невідомою лежачою голою людиною. Де це відбувається - поки що невідомо.

В іншому пості Російський Добровольчий Корпус також заявив, що бійці Польського Добровольчого Корпусу забезпечують конвой полонених, військову та медичну логістику операцій РДК, але тільки в межах державного кордону України.

Дослівно РДК: "Наші побратими з Польщі справді не перший місяць воюють з нами пліч-о-пліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільно низку операцій на Оріхівському та Запорізькому і Бахмутському напрямках. Хлопці відмінно проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки.

Що стосується бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвой полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України. Незважаючи на такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування та ділимося з ними нашими трофеями".

Теми: Росіявійна
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