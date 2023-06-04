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Деякі чоловіки підробляють свідоцтва про смерть дружини, аби виїхати за кордон – Демченко

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 15:32
Деякі чоловіки підробляють свідоцтва про смерть дружини, аби виїхати за кордон – Демченко
АНДРІЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО ДПСУ

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що деякі чоловіки намагаються перетнути кордон з фейковими свідоцтвами про смерть дружини.

Джерело: Демченко в ефірі телемарафону

Деталі: Демченко повідомив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.

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Пряма мова Демченка: "Як правило, вони намагаються використати підробні документи. Як правило, це документи з військкомату, що вони непридатні до військової служби.

Ми часто бачимо, що чоловіки підробляють документи про своїх дітей, нібито в них є троє дітей, або надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон.

Теми: Прикордонна службакордонвійна
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