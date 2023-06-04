Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, є поранені

Внаслідок обстрілу російськими військами смт Золочів на Харківщині поранено двох людей.

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі "Суспільне Харків"

Деталі: Як повідомив Коваленко, російські військові обстріляли Золочів з артилерії у неділю о 14.30.

Пряма мова: "Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються.

Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка".