Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, є поранені
Неділя, 4 червня 2023, 16:28
Внаслідок обстрілу російськими військами смт Золочів на Харківщині поранено двох людей.
Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі "Суспільне Харків"
Деталі: Як повідомив Коваленко, російські військові обстріляли Золочів з артилерії у неділю о 14.30.
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Пряма мова: "Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються.
Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка".