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У Києві хочуть гарантій, що Україна буде членом НАТО незабаром після війни - Міноборони

"Європейська правда"Неділя, 4 червня 2023, 17:31
У Києві хочуть гарантій, що Україна буде членом НАТО незабаром після війни - Міноборони
ілюстративне фото Getty Images

Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу протягом нетривалого часу після досягнення військової перемоги над Росією і прагне отримати таку гарантію на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це в інтерв’ю Politico в неділю заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, НАТО має надати Україні перелік кроків, які необхідно здійснити "з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом" на членство в Альянсі.

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"Ми хотіли б почути план, дорожню карту або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони – НАТО й Україна – для досягнення членства в дуже короткий період часу", – сказав Гаврилов.

Він визнав, що членство Києва в Альянсі неможливе, поки триває повномасштабна війна, "водночас ми маємо розуміти, що після нашої перемоги наш процес (вступу – ред.) до блоку буде дуже, дуже коротким".

Паралельно, додав заступник голови Міноборони, Україна вестиме переговори з НАТО про "систему гарантій безпеки" перехідний період до членства в Альянсі – зокрема зобов’язання країн НАТО допомогти Києву перемогти у війні, підтримку української економіки, а також підтримку санкцій та інших форм тиску на Росію.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Відомо, що Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

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Теми: НАТОМіноборони
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