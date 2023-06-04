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Із 500 новоприбулих окупантів-зеків на Харківщині третина поранені або дезертирували – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 18:57
Із 500 новоприбулих окупантів-зеків на Харківщині третина поранені або дезертирували – Генштаб
російські військові, ілюстративне фото Getty Images

На окупованій частині Харківської області із близько 500 новоприбулих військових РФ із числа колишніх засуджених після ураження Силами оборони близько 100 осіб дістали поранень або загинули, ще 80 дезертирували.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян РФ у кількості близько 500 осіб.

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Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям.

Також після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції".

Теми: Харківська областьвійна
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