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Радник Байдена: Україна досягне успіху й поверне стратегічно важливу територію

"Європейська правда"Неділя, 4 червня 2023, 19:51
Радник Байдена: Україна досягне успіху й поверне стратегічно важливу територію
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив перспективи прийдешнього контрнаступу України.

Про це Салліван сказав у неділю в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

На думку радника Байдена, військові дії українських сил призведуть до повернення "стратегічно важливої території".

"Скільки саме (території – ред.), в яких місцях – це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці розпочнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі", – додав він.

У відповідь на питання, чи прискорить контрнаступ мирний процес, Салліван зазначив, що розвиток подій на полі бою в Україні матиме "значний вплив" на будь-які майбутні переговори між Україною і Росією.

"Президент Зеленський сам сказав, що ця війна завершиться в кінцевому підсумку дипломатичним шляхом", – вказав радник президента США.

Як повідомлялось, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

ВІДЕО ДНЯ

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Теми: СШАконтрнаступ
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