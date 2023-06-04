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Обстріли Сумщини: 2 поранених, пошкоджені будинки, церква і пожежна частина

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 22:38
Обстріли Сумщини: 2 поранених, пошкоджені будинки, церква і пожежна частина
Зноб-Новгородське Сумської області, скріншот Google maps

У Зноб-Новгородській громаді Сумщини внаслідок обстрілів з боку російських військ у неділю поранено двох цивільних, пошкоджено будинки, церкву й пожежно-рятувальну частину.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії – 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільні особи".

Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумщини. Зафіксовано 104 вибухи.

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади.

У Великописарівській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

Теми: Сумська областьвійна
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