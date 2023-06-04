Росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині

У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Чугуєву Харківської області.

Джерело: начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко у коментарі "Суспільне Харків", поліція Харківщини

Деталі: У Харкові було чутно відлуння щонайменше п'яти вибухів, усі пролунали зі сторони Чугуєва. У місті та області оголошена повітряна тривога о 22:13.

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Сергій Лободенко повідомив Суспільному, що РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає.

Поліція Харківської області підтвердила, що "ворог знову обстрілює Харківщину" й закликала мешканців залишатися в укриттях, а про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляти на спецлінію 102.