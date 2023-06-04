На Київщині в руках мешканця вибухнув запал від гранати, його госпіталізували
Мешканця села Требухів Броварського району Київщини госпіталізовано після того, як у його руках вибухнув запал від гранати.
Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram
Дослівно: "У чоловіка вибухнув в руках запал від гранати. 46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух.
Наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні. Зараз ми встановлюємо всі обставини надзвичайної події".
Деталі: Нєбитов також повідомив, що в Бородянці чоловік витягнув з озера боєприпас до РПГ.
"Снасті рибалки заплутались, він намацав на дні залізний предмет, взяв до рук і виніс на берег. Дружина повідомила про знахідку екстрені служби", - написав він.