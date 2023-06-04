На Київщині в руках мешканця вибухнув запал від гранати, його госпіталізували

місце, де вибухнув запал від гранати, фото з Telegram Нєбитова

Мешканця села Требухів Броварського району Київщини госпіталізовано після того, як у його руках вибухнув запал від гранати.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Дослівно: "У чоловіка вибухнув в руках запал від гранати. 46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух.

Наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні. Зараз ми встановлюємо всі обставини надзвичайної події".

Деталі: Нєбитов також повідомив, що в Бородянці чоловік витягнув з озера боєприпас до РПГ.

"Снасті рибалки заплутались, він намацав на дні залізний предмет, взяв до рук і виніс на берег. Дружина повідомила про знахідку екстрені служби", - написав він.