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На Київщині в руках мешканця вибухнув запал від гранати, його госпіталізували

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 23:21
На Київщині в руках мешканця вибухнув запал від гранати, його госпіталізували
місце, де вибухнув запал від гранати, фото з Telegram Нєбитова

Мешканця села Требухів Броварського району Київщини госпіталізовано після того, як у його руках вибухнув запал від гранати.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Дослівно: "У чоловіка вибухнув в руках запал від гранати. 46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух.

Наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні. Зараз ми встановлюємо всі обставини надзвичайної події".

Деталі: Нєбитов також повідомив, що в Бородянці чоловік витягнув з озера боєприпас до РПГ.

"Снасті рибалки заплутались, він намацав на дні залізний предмет, взяв до рук і виніс на берег. Дружина повідомила про знахідку екстрені служби", - написав він.

Теми: Київська областьзброявибух
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