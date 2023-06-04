У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки

У різних містах Росії в неділю відбулися нечисельні акції на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, якому цього дня виповнилося 47 років, затримано понад 100 осіб.

Джерело: "Новая газета. Європа", ОВД-Інфо

Деталі: За даними ОВД-Инфо, по всій Росії на акціях на підтримку Навального затримано понад 100 осіб, 55 із них – у Москві.

За інформацією правозахисників, протестувальників затримували за синьо-жовті кульки, кофту з написом ШІЗО, листівки зі "зверненням до диванів", а також плакат "Свободу і кенгуру, Путін – павук".

Поліцейські проводили облави на Тагансько-Червонопреснянській лінії метро в Москві, вилучали паспорти і телефони, а також не пускали адвокатів у відділення. Серед затриманих виявилося п'ятеро неповнолітніх і двоє журналістів.

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Один із перших затриманих у Москві – людина з плакатом "Свободу і кенгуру, Путін – павук", що стояла на Красній площі. Нещодавно Навальний розповідав, що співробітники колонії не дозволили йому завести в камері кенгуру. Івана Путятіна доставили у відділення поліції "Китай-город", на нього склали протокол про порушення правил проведення пікету.

За даними телеграм-каналу "Осторожно, Москва", в автозак повели чоловіка, який розкидав листівки на Пушкінській площі. Затримали також чоловіка, який вийшов до московського театру мюзиклу з плакатом "Свободу Навальному".

До 17:10 на Пушкінській площі в Москві затримали вже близько 20 осіб, підрахували "Осторожно медиа". Серед них позаштатна журналістка RusNews Юлія Петрова, яка знімала репортаж, а також фігурант "Московської справи" Сергій Суровцев. Він стояв у куртці з написом "ШІЗО".

Крім того, затримання відбувалися на Луб'янці, Красній площі, Манежній площі, Нікольській вулиці.

У Петербурзі біля Гостиного двору затримали п'ятьох осіб, пише SOTA. Серед них жінка з неповнолітньою дочкою. Як повідомляє Rusnews, біля двору затримали двох людей, які гуляли з синіми і жовтими повітряними кульками. Разом із ними затримали ще одного петербуржця.

На Палацовій площі затримано щонайменше двох людей, передає "Бумага" і "Север.Реалии". На Марсовому полі затримали пікетувальника Олексія Кучеренка, пише ОВД-Инфо. Його везуть у відділ поліції. Також затримано кореспондента "Фонтанки", повідомляє Avtozak LIVE. Після перевірки його відпустили.