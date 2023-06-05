На ТОТ Запоріжжя таксистів примушують шпигувати за місцевими жителями – спротив
Понеділок, 5 червня 2023, 00:58
На окупованій території Запорізької області загарбники змушують таксистів доносити на осіб з проукраїнськими настроями.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За даними ЦНС, окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Відтак, пише спротив, таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями.
"Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", – підкреслюють у ЦНС.
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