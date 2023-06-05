На ТОТ Запоріжжя таксистів примушують шпигувати за місцевими жителями – спротив

На окупованій території Запорізької області загарбники змушують таксистів доносити на осіб з проукраїнськими настроями.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Відтак, пише спротив, таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями.

"Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", – підкреслюють у ЦНС.