У Бєлгородській області РФ горить енергооб'єкт через атаку дрона – губернатор
Понеділок, 5 червня 2023, 02:18
У Бєлгородській області РФ заявили про пожежу на енергетичному об'єкті, яка нібито виникла через скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
Пряма мова: "У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів".
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Деталі: Гладков заявив, що попередньою причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.