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У Бєлгородській області РФ горить енергооб'єкт через атаку дрона – губернатор

Ольга Глущенко Понеділок, 5 червня 2023, 02:18
У Бєлгородській області РФ горить енергооб'єкт через атаку дрона – губернатор
В'ЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РІА НОВОСТИ"

У Бєлгородській області РФ заявили про пожежу на енергетичному об'єкті, яка нібито виникла через скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Пряма мова: "У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів".

Деталі: Гладков заявив, що попередньою причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

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Теми: Росіяпожежа
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