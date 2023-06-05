У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ

У Штатах підняли F-16 на перехоплення літака Cessna Citation, який розбився неподілік Вашингтона у штаті Вірджинія.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає: лишається незрозумілим, чи порушив літак обмежений повітряний простір поблизу Вашингтона, чи на борту сталася надзвичайна ситуація, але чиновник додав, що F-16 не збили літак, і що для Федеральної авіаційної адміністрації є типовим викликати винищувачі, якщо хтось здійснює небезпечний політ.

За даними Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки континентального регіону США, пілот цивільного літака, що розбився, не реагував, коли винищувачі F-16 намагалися вийти на зв'язок.

Винищувачам F-16 було "дозволено рухатися на надзвукових швидкостях".

Крім того, F-16 використовували сигнальні ракети "у намаганні привернути увагу пілота".

У результаті цивільний літак Cessna 560 Citation V був перехоплений винищувачами NORAD і впав.

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На борту літака перебували чотири людини, які пролетіли запланований пункт призначення на 315 миль перед катастрофою, повідомили джерела, знайомі з ходом розслідування.

У неділю ввечері поліція штату Вірджинія повідомила, що пошукові роботи все ще тривають.