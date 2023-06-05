Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 5 червня 2023, 03:08
У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ
ілюстративне фото Daily Mail

У Штатах підняли F-16 на перехоплення літака Cessna Citation, який розбився неподілік Вашингтона у штаті Вірджинія.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає: лишається незрозумілим, чи порушив літак обмежений повітряний простір поблизу Вашингтона, чи на борту сталася надзвичайна ситуація, але чиновник додав, що F-16 не збили літак, і що для Федеральної авіаційної адміністрації є типовим викликати винищувачі, якщо хтось здійснює небезпечний політ.

За даними Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки континентального регіону США, пілот цивільного літака, що розбився, не реагував, коли винищувачі F-16 намагалися вийти на зв'язок.

Винищувачам F-16 було "дозволено рухатися на надзвукових швидкостях".

Крім того, F-16 використовували сигнальні ракети "у намаганні привернути увагу пілота".

У результаті цивільний літак Cessna 560 Citation V був перехоплений винищувачами NORAD і впав.

ВІДЕО ДНЯ

На борту літака перебували чотири людини, які пролетіли запланований пункт призначення на 315 миль перед катастрофою, повідомили джерела, знайомі з ходом розслідування.

У неділю ввечері поліція штату Вірджинія повідомила, що пошукові роботи все ще тривають.

Теми: СШАавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кличко заявив, що його позбавляють важелів управління, і звернувся до СБУ

ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Дніпро нижче Запоріжжя припинить бути судноплавним

відеоЗеленський прибув на Херсонщину

Хабар за каруселі: у Києві затримали директора "Гідропарку"

фото "Організація об’єднаних нікчем": біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту

Усі новини...
США
Радник Байдена: Україна досягне успіху й поверне стратегічно важливу територію
Контрнаступ України буде дуже потужним – генерал США
Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту
Останні новини
13:26
На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву ГЕС
13:24
Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС
13:15
Через підтоплення без світла близько 20 тисяч споживачів у Херсоні й області – "Укренерго"
13:14
Кулеба про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС: Ми їх дотиснемо
13:13
Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років - Мінцифри
13:12
Кулеба: Країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни
13:00
У Луцьку судитимуть жінку, яка намагалась продати дитину подруги за 30 тисяч доларів
12:52
Зеленський доручив компенсувати жителям на Херсонщині збитки від підтоплення
12:27
Кількість резидентів Дія.City досягла 550
12:18
Російська еліта вже не вірить, що Путін переможе у війні − Bloomberg
Усі новини...
Реклама: