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У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 5 червня 2023, 03:08
У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ
ілюстративне фото Daily Mail

У Штатах підняли F-16 на перехоплення літака Cessna Citation, який розбився неподілік Вашингтона у штаті Вірджинія.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає: лишається незрозумілим, чи порушив літак обмежений повітряний простір поблизу Вашингтона, чи на борту сталася надзвичайна ситуація, але чиновник додав, що F-16 не збили літак, і що для Федеральної авіаційної адміністрації є типовим викликати винищувачі, якщо хтось здійснює небезпечний політ.

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За даними Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки континентального регіону США, пілот цивільного літака, що розбився, не реагував, коли винищувачі F-16 намагалися вийти на зв'язок.

Винищувачам F-16 було "дозволено рухатися на надзвукових швидкостях".

Крім того, F-16 використовували сигнальні ракети "у намаганні привернути увагу пілота".

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У результаті цивільний літак Cessna 560 Citation V був перехоплений винищувачами NORAD і впав.

На борту літака перебували чотири людини, які пролетіли запланований пункт призначення на 315 миль перед катастрофою, повідомили джерела, знайомі з ходом розслідування.

У неділю ввечері поліція штату Вірджинія повідомила, що пошукові роботи все ще тривають.

Теми: СШАавіа
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