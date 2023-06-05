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Легендарний футболіст Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри

Ольга Глущенко Понеділок, 5 червня 2023, 04:00
Легендарний футболіст Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри
Ібрагімович, фото Global Look Press

Нападник італійського клубу "Мілан" Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри футболіста у віці 41 року.

Джерело: BBC

Деталі: Нападник також завершує кар'єру як найкращий бомбардир Швеції з 62 голами у 121 матчі.

Він залишив національну збірну після Євро-2016, але повернувся у 2021 році під час невдалої відбіркової кампанії до чемпіонату світу.

"Я прощаюся з футболом, але не з вами", – сказав швед вболівальникам на "Сан-Сіро" після недільної останньої гри сезону.

Ібрагімович вже оголосив, що покидає італійський клуб, оскільки його контракт закінчується цього місяця.

Він забив 511 голів за такі клуби, як "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Мілан" та "Інтер", вигравши чемпіонські титули в чотирьох країнах.

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На початку 2020 року Ібрагімович розпочав свою другу кар'єру в "Мілані", вигравши з командою Скудетто у 2011 році, і допоміг їй знову здобути титул минулого сезону.

Але в цьому сезоні він зіграв лише чотири рази і розпочав один матч за команду Серії А – і забив один гол – після низки травм.

Ібрагімович розпочав свою професійну кар'єру в рідному клубі "Мальме" у 1999 році, а в 2001 році перейшов до "Аякса", де протягом трьох років виграв три чемпіонські титули.

У 2004 році він переїхав до Італії з "Ювентусом", де виграв два чемпіонські титули, але згодом був позбавлений цього титулу внаслідок скандалу з Кальціополі.

Однак швед виграв ще три титули Серії. А зі своїм наступним клубом, міланським "Інтером", до переходу в "Барселону" в 2009 році.

У каталонському клубі Ібрагімович провів лише один сезон, вигравши титул чемпіона Ла Ліги, після потрапив у "Мілан", а в 2011 році перейшов до нього на постійній основі.

Однак через рік Ібрагімович підписав контракт з "Парі Сен-Жермен", де він забив 113 голів у 122 матчах чемпіонату і виграв чотири трофеї Першої Ліги.

У липні 2016 року він підписав контракт з "Манчестер Юнайтед" на два роки, у складі якого виграв Кубок Ліги і свій перший європейський титул – Лігу Європи 2016/2017.

У 2018 році Ібрагімович підписав контракт з командою MLS "Лос-Анджелес Гелаксі", провівши там два сезони, після чого повернувся у "Мілан".

Теми: футболспорт
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