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У Вірменії заявили про можливість мирної угоди з Азербайджаном до кінця року

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 07:12
У Вірменії заявили про можливість мирної угоди з Азербайджаном до кінця року
ФОТО MEDIA.AZ

Секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян заявив, що до кінця року можливе укладення мирної угоди з Азербайджаном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радио Азатутюн".

"Переговори йдуть дуже інтенсивно, і якщо ми збережемо цей курс, є можливість наприкінці року укласти мирну угоду", – заявив Армен Григорян.

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"Ми налаштовані на те, щоб знайти рішення і в рамках цих рішень просувати мирний порядок денний і укласти мирну угоду", – додав він.

Єреван позитивно оцінює зустріч лідерів, що відбулася 1 червня в Кишиневі, зазначив Григорян.

"Це хороша можливість просунути мирний порядок денний. Підтримка міжнародної спільноти цього порядку денного дуже важлива", – сказав секретар Радбезу Вірменії.

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За словами Григоряна, у розблокуванні шляхів сполучення є одна важлива річ, яка зрозуміла всім залученим партнерам: "Кордони будуть під контролем вірменської сторони, тобто під час розблокування в контексті Вірменії всі прикордонні служби здійснюватимуться тільки вірменськими службами".

Минулого тижня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Більше про це читайте тут: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ. Також дивіться відео "ЄвроПравди" на цю тему.

Теми: АзербайджанВірменія
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