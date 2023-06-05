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У Росії заявили про падіння двох безпілотників у Калузькій області: летіли на Москву

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 5 червня 2023, 08:48
У Росії заявили про падіння двох безпілотників у Калузькій області: летіли на Москву
фото із сайту nesiditsa.ru

У Калузькій області Російської Федерації на трасу впали два безпілотники.

Джерело: Губернатор Калузької області Владислав Шапша

Пряма мова: "Сьогодні (5 червня – ред.) вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БПЛА.

Детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи".

Деталі: Пізніше відразу кілька російських Telegram-каналів опублікували фото безпілотників, що впали.

Також жителі Думіничів повідомили, що в неділю ввечері вони бачили в небі об'єкт, схожий на безпілотник, який прямував у бік Москви. 

 

Мешканці Жиздринського району також розповіли, що безпілотник ішов над трасою зі швидкістю 140-150 км/год за прямою траєкторією в бік російської столиці.

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Зазначається, що розмах крил БПЛА близько 1,5-2 метрів, на ньому була відеокамера, а підвішених боєприпасів не було. 

 

Теми: Росіябезпілотники
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