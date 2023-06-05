Вночі над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед" – ОВА
Понеділок, 5 червня 2023, 07:48
Ворог вночі бив по Нікополю з важкої артилерії, крім того, над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед".
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії".
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"Атакував ворог область і безпілотником. Та військові з ПвК "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"".
Деталі: Лисак зазначив, що в Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені церква та приватне підприємство.
Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач.
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