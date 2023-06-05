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Вночі над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед" – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 5 червня 2023, 07:48
Вночі над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий Шахед – ОВА
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з gettyimages.com

Ворог вночі бив по Нікополю з важкої артилерії, крім того, над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії".

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"Атакував ворог область і безпілотником. Та військові з ПвК "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"".

Деталі: Лисак зазначив, що в Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені церква та приватне підприємство.

Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілНікопольбезпілотники
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