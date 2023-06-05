Вночі над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед" – ОВА

Ворог вночі бив по Нікополю з важкої артилерії, крім того, над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії".

"Атакував ворог область і безпілотником. Та військові з ПвК "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"".

Деталі: Лисак зазначив, що в Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені церква та приватне підприємство.

Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач.