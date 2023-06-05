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Прем’єр Польщі: Україна воює в інтересах НАТО, тому заслуговує на короткий шлях в Альянс

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 07:53
Прем’єр Польщі: Україна воює в інтересах НАТО, тому заслуговує на короткий шлях в Альянс
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна бореться в інтересах НАТО проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам, а тому заслуговує стати частиною Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському каналу CBS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО" – заявив Моравецький.

"Я вважаю, Що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО" – сказав глава польського уряду.

На його думку, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, віддалені від Росії територіально, бути більш прихильними до України.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу протягом нетривалого часу після досягнення військової перемоги над Росією і прагне отримати таку гарантію на саміті НАТО у Вільнюсі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Відомо, що Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

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Теми: ПольщаУкраїнаНАТО
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