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Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів та 3 567 артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 5 червня 2023, 08:18
Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів та 3 567 артсистем
Українські захисники. Фото з Telegram ДПСУ

Лише за минулу добу оборонці України знищили 410 окупантів, 11 ББМ, 12 ворожих артилеріських систем та 11 танків. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 7 523 (+11) од,
  • артилерійських систем − 3 567 (+12) од,
  • РСЗВ − 584 (+1) од,
  • засобів ППО − 349 (+5) од,
  • літаків − 313 (+0) од,
  • гелікоптерів − 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 189 (+14) од,
  • крилатих ракет − 1 136 (+4) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 312 (+7) од,
  • спеціальної техніки − 484 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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