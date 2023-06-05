РФ марно намагалась змусити Україну витрачати цінні ракети на "шахеди" – розвідка Британії

Росія протягом травня запустила по Україні рекордні понад 300 іранських дронів-камікадзе, намагаючись змусити Україну витрачати дорогі ракети, але не досягла успіху.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 5 червня.

У відомстві відзначили, що запуск протягом травня понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів серії "Шахед" став найінтенсивнішим застосуванням цієї системи озброєнь на сьогоднішній день.

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Британська розвідка зазначає, що Росія, ймовірно, запускає таку кількість безпілотників, намагаючись змусити Україну витратити запаси цінних, передових ракет ППО.

"Навряд чи Росія досягла значного успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА OWA-UAV, в основному, використовуючи старіші і дешевші засоби протиповітряної оборони, а також електронні засоби глушіння" – йдеться в огляді.

На думку розвідувальної спільноти, Росія, ймовірно, також намагається виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту.

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"Однак Росія залишається дуже неефективною в ураженні таких динамічних цілей на великій відстані через погані процеси наведення на ціль" – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, в одному з попередніх оглядів ішлося, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону, вважає британська розвідка.