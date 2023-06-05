У ЗМІ потрапив контракт, який доводить купівлю Росією боєприпасів у Ірану

Британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", з документом ознайомився британський канал Sky News.

Якщо цей 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, то в ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму трохи більше 1 млн доларів.

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Сторінка контракту, оприлюднена Sky News

Джерело передало телеканалу документ разом з п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 000 доларів США.

"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний" – стверджує джерело в органах безпеки Британії.

Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі.

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Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.

"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно ", – сказав посол України в Британії Вадим Пристайко.

"Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього" – зазначив у свою чергу глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

"Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку Росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме", – додав він.

Пристайко також заявив, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.

"Те, що вони говорять про такі прості речі, як озброєння, як боєприпаси, свідчить про те, що російська позиція дійсно є досить складною" – зазначив він.

Як повідомлялося, Каспійське море ймовірно є одним з основних шляхів постачання з Ірану до Росії ударних безпілотників іранського виробництва та іншої підтримки, яку Тегеран надає Кремлю у зв’язку з війною проти України та західними санкціями.