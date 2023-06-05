Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗМІ потрапив контракт, який доводить купівлю Росією боєприпасів у Ірану

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 10:21

Британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", з документом ознайомився британський канал Sky News.

Якщо цей 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, то в ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму трохи більше 1 млн доларів.

 
Сторінка контракту, оприлюднена Sky News

Джерело передало телеканалу документ разом з п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 000 доларів США.

"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний" – стверджує джерело в органах безпеки Британії.

Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі.

Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно ", – сказав посол України в Британії Вадим Пристайко.

"Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього" – зазначив у свою чергу глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

"Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку Росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме", – додав він.

Пристайко також заявив, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.

"Те, що вони говорять про такі прості речі, як озброєння, як боєприпаси, свідчить про те, що російська позиція дійсно є досить складною" – зазначив він.

Як повідомлялося, Каспійське море ймовірно є одним з основних шляхів постачання з Ірану до Росії ударних безпілотників іранського виробництва та іншої підтримки, яку Тегеран надає Кремлю у зв’язку з війною проти України та західними санкціями. 

Теми: ІранРосіязброяторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кличко заявив, що його позбавляють важелів управління, і звернувся до СБУ

ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Дніпро нижче Запоріжжя припинить бути судноплавним

відеоЗеленський прибув на Херсонщину

Хабар за каруселі: у Києві затримали директора "Гідропарку"

фото "Організація об’єднаних нікчем": біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту

Усі новини...
Іран
Рада підтримала санкції проти Ірану на пів сторіччя
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Іран ймовірно постачає РФ частину допомоги, включно з "Шахедами", через Каспійське море – CNN
Останні новини
13:26
На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву ГЕС
13:24
Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС
13:15
Через підтоплення без світла близько 20 тисяч споживачів у Херсоні й області – "Укренерго"
13:14
Кулеба про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС: Ми їх дотиснемо
13:13
Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років - Мінцифри
13:12
Кулеба: Країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни
13:00
У Луцьку судитимуть жінку, яка намагалась продати дитину подруги за 30 тисяч доларів
12:52
Зеленський доручив компенсувати жителям на Херсонщині збитки від підтоплення
12:27
Кількість резидентів Дія.City досягла 550
12:18
Російська еліта вже не вірить, що Путін переможе у війні − Bloomberg
Усі новини...
Реклама: