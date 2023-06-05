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Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 11:02

Опитування громадської думки засвідчило украй негативну для України зміну громадської думки окремих європейських суспільства про те, хто винний у війні в нашій державі.

Дані, які це засвідчують, містить дослідження авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Організація замовила репрезентативне соціологічне дослідження у восьми державах Центральної та Східної Європи, а також порівняла його результати з аналогічним опитуванням, що проводилося рік тому, у другій половині весни 2022 року. До дослідження увійшли Польща, Литва, Латвія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина.

За рік у більшості досліджуваних держав зросла або лишилася майже незмінною частка тих, хто погоджується, що передусім Росія є відповідальною за напад на Україну.

Торік була лише одна держава, де таку думку підтримувало менше половини громадян – це Угорщина (48%). Наразі угорське суспільство помітно змінило свою думку, у безпідставний напад РФ вірять більше половини – 54% угорців.

Утім, катастрофічними виявилися показники двох інших держав – Словаччини та Болгарії.

 

У Болгарії віра у вину РФ за напад на Україну впала з 50% до 46%, у Словаччині динаміка лякає ще більше – цей показник впав з 51% до 40% і став найменшим серед досліджуваних держав.

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Президентка Словаччини раніше вже висловила занепокоєння посиленням проросійських настроїв. Нагадаємо, нещодавно словацькі спецслужби викрили спробу Росії сфальсифікувати майбутні парламентські вибори, які заплановані на вересень.

 Детально про причини таких настроїв дивіться у відео "Чому Словаччина проросійська" або читайте у статті про складного сусіда України.

Теми: війнаУкраїнаСловаччинаБолгарія
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