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Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 11:02

Опитування громадської думки засвідчило украй негативну для України зміну громадської думки окремих європейських суспільства про те, хто винний у війні в нашій державі.

Дані, які це засвідчують, містить дослідження авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Організація замовила репрезентативне соціологічне дослідження у восьми державах Центральної та Східної Європи, а також порівняла його результати з аналогічним опитуванням, що проводилося рік тому, у другій половині весни 2022 року. До дослідження увійшли Польща, Литва, Латвія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина.

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За рік у більшості досліджуваних держав зросла або лишилася майже незмінною частка тих, хто погоджується, що передусім Росія є відповідальною за напад на Україну.

Торік була лише одна держава, де таку думку підтримувало менше половини громадян – це Угорщина (48%). Наразі угорське суспільство помітно змінило свою думку, у безпідставний напад РФ вірять більше половини – 54% угорців.

Утім, катастрофічними виявилися показники двох інших держав – Словаччини та Болгарії.

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У Болгарії віра у вину РФ за напад на Україну впала з 50% до 46%, у Словаччині динаміка лякає ще більше – цей показник впав з 51% до 40% і став найменшим серед досліджуваних держав.

Президентка Словаччини раніше вже висловила занепокоєння посиленням проросійських настроїв. Нагадаємо, нещодавно словацькі спецслужби викрили спробу Росії сфальсифікувати майбутні парламентські вибори, які заплановані на вересень.

 Детально про причини таких настроїв дивіться у відео "Чому Словаччина проросійська" або читайте у статті про складного сусіда України.

Теми: війнаУкраїнаСловаччинаБолгарія
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