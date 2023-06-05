СБУ затримала шпигунів ФСБ, які слідкували "центрами прийняття рішень"

Служба безпеки затримали у трьох областях групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень".

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України.

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. У результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського "куратора".

Деталі: За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень".

Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

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На Вінниччині затримали місцевого жителя, який намагався визначити координати штабу командування повітряних сил ЗСУ та підрозділів Нацгвардії.

Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області викрили агента ФСБ із позивним "Грім". Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

В Одесі затримали учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

Щоб одержати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).