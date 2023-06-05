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Ворог гатив по Херсону і околицях: є загиблий, пошкоджено критичну інфраструктуру

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 червня 2023, 11:38
Ворог гатив по Херсону і околицях: є загиблий, пошкоджено критичну інфраструктуру
фото облпрокуратури

Російські військові вночі та зранку обстрілювали житлові квартали Херсона, внаслідок чого загинув чоловік та дістала поранення жінка, в області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. 

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА у Telegram, Херсонська облпрокуратура в Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр – влучили в одне з підприємств.

Через ворожі удари травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці".

Деталі: ОВА повідомляє, що ворог обстрілював житлові квартали Херсона вночі та зранку.

За попередньою інформацією, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж. Через удари армії РФ пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади.

Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. ОВА повідомляє, що дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Крім цього, з артилерії обстріляли Микільське Херсонського району – по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів". Через удари армії РФ пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

 

Теми: ХерсонХерсонська областьобстрілжертви
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