На Київщині спіймали воєнкома, який відправляв за кордон ухилянтів

​Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило на Київщині посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно бюро: "Посадовець забезпечував виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Він діяв у змові зі своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату, та його сином".

Деталі: Зловмисники консультували "клієнтів" щодо виїзду до Молдови та Угорщини і були посередниками при передачі хабарів.



Свої послуги спільники оцінювали у 6-10 тисяч доларів залежно від стану здоров’я та віку ухилянтів. Повідомляється, що старшим чоловікам послуга обходилася дешевше.

Подільників посадовця затримали під час отримання 8 тисяч доларів за черговий пакет підроблених документів.

Правоохоронці задокументували дві "угоди" на 14 тисяч доларів. Досудове розслідування триває.

Посадовцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ).

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Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.