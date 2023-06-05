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На Київщині спіймали воєнкома, який відправляв за кордон ухилянтів

Ірина БалачукПонеділок, 5 червня 2023, 11:54
На Київщині спіймали воєнкома, який відправляв за кордон ухилянтів
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило на Київщині посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно бюро: "Посадовець забезпечував виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Він діяв у змові зі своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату, та його сином".

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Деталі: Зловмисники консультували "клієнтів" щодо виїзду до Молдови та Угорщини і були посередниками при передачі хабарів.

Свої послуги спільники оцінювали у 6-10 тисяч доларів залежно від стану здоров’я та віку ухилянтів. Повідомляється, що старшим чоловікам послуга обходилася дешевше.

Подільників посадовця затримали під час отримання 8 тисяч доларів за черговий пакет підроблених документів.

Правоохоронці задокументували дві "угоди" на 14 тисяч доларів. Досудове розслідування триває.

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Посадовцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРКиївська областьхабар
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