Затулін заявив, що деякі цілі "спецоперації" РФ втратили сенс. Його можуть позбавити посади

Депутат Держдуми РФ із фракції "Єдина Росія" Костянтин Затулін на форумі "Яка Україна нам потрібна?" в Москві заявив, що Росія за час війни проти України не досягла заявлених цілей, – тепер фракція може покарати його.

Джерело: сайт Затуліна, "Ведомости"

Деталі: 1 червня на форсайт-форумі "Яка Україна нам потрібна?" перший заступник голови Комітету у справах СНД Державної Думи Російської Федерації, керівник Інституту країн СНД Костянтин Затулін заявив, що "спеціальну військову операцію" правильно було б від самого початку назвати війною.

На його думку, метою війни було розвалити Україну, але зараз у Москви недостатньо підстав вважати, що "державності України і взагалі України як такої, а дехто каже, що й українців як таких – не існує".

Затулін сказав, що Росії рано заспокоюватися і вважати, що вона обов'язково переможе.

Пряма мова: "Коли розмова заходить про логіку цієї спеціальної військової операції, ви ж розумієте, що вона полягала в тому – якщо я правильно розумію, я не читав цих планів, – вона полягала в тому, що досить швидко, після нашої силової акції, українська держава розвалюється, і без особливих жертв вдається досягти того, чого не вдалося досягти протягом 8 років, поки намагалися реалізувати Мінські угоди.

На жаль, цей план зірвався. Він просто був нереальний у своїй основі. (...) Отже, зараз ми маємо переходити до іншого плану. Він має бути. І ми по суті до нього переходимо явочним порядком, просто не називаємо цього.

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Які в нас були цілі, офіційно заявлені на початку військової операції? Ви всі пам'ятаєте: денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України і захист мешканців Донецької та Луганської Народних Республік, які весь цей час страждали.

За яким із цих пунктів ми досягли результатів на сьогоднішній день? За жодним.

Ба більше, деякі з них перестали мати будь-який сенс. Наприклад, "нейтралітет України". Який сенс має висунення цієї вимоги? Жодного на цей момент. Вона не буде нейтральною більше, якщо вона залишиться існувати".

Деталі: Затулін не погодився з тезою, яка звучала на форумі, що "державність України вже не існує". Він упевнений, що Україна залишиться, "тому що сил для того, щоб це подолати, за тієї підтримки, яка їм (українцям) надається, – не вистачає (у Росії – ред.)".

На його думку, у Кремлі це теж розуміють, тому "знову з'явився Віктор Медведчук" у ЗМІ, бо щось "потрібно пропонувати для тієї України, яка там залишиться".

Припинити війну, на думку Затуліна, Росія не може: "Якщо ми зараз припинимо вогонь, то це буде поразка тієї затії, того задуму, який був на самому початку".

Затулін вважає, що армії РФ треба вийти на рубежі, звідки українська зброя не діставала б до Донецька і Луганська, треба "відрізати Україну від моря і таким чином загрозу відвести від Криму, Кавказу і всього іншого".

Затулін заявив, що він був би радий, якби України не було, але якщо РФ хоче, щоб Україна була на її боці, то не можна весь час розповідати, що України та українців немає. На його думку, Росії можна не відмовлятися від своїх намірів, але вести "розумну пропаганду" шляхом "правильної поведінки, кращого ставлення до тих, хто опинився на нашій території".

Після такого виступу Затуліна в партії "Единая Россия" почали консультації, сказали "Ведомостям" два джерела в партії і співрозмовник, близький до адміністрації президента РФ. Затулін не є членом партії, але перебуває в її думській фракції.

Серед обговорюваних варіантів – позбавлення Затуліна посади першого заступника голови комітету Держдуми і виключення з лав думських єдиноросів. Не виключено, що із Затуліним лише "переговорить керівництво фракції, щоб він надалі висловлювався акуратніше".

Затулін сказав "Ведомостям", що з ним ніхто з керівництва фракції не зв'язувався: "За що я можу втратити посаду в комітеті або бути виключеним із фракції? Мені нічого керівництво фракції не говорило".

У своєму Telegram-каналі Затулін написав, що на форумі він говорив про те, що наразі цілі "військової спецоперації" не досягнуто, щоб слідом за цим сказати, що потрібно зробити для того, щоб досягти цих цілей.