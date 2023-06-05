В Україні перевірили понад 50 тисяч укриттів: майже третина – непридатні
Понеділок, 5 червня 2023, 13:48
Станом на понеділок в Україні поліцейські, рятувальники та представники місцевої влади перевірили 50 195 укриттів, з яких 32% виявилися не придатними до використання або зачиненими.
Джерело: пресслужба МВС у Telegram
Деталі: Станом на 5 червня в Україні обстежено 50195 укриттів (79%), з яких:
- 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими,
- 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання.
У Києві, за даними МВС, було обстежено 2156 (48%) укриттів, з яких:
- 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими,
- 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.
Зазначається, що органи Національної поліції та ДСНС, а також представники місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.
ВІДЕО ДНЯ