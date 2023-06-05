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В Україні перевірили понад 50 тисяч укриттів: майже третина – непридатні

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 червня 2023, 13:48
В Україні перевірили понад 50 тисяч укриттів: майже третина – непридатні
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Станом на понеділок в Україні поліцейські, рятувальники та представники місцевої влади перевірили 50 195 укриттів, з яких 32% виявилися не придатними до використання або зачиненими.

Джерело: пресслужба МВС у Telegram

Деталі: Станом на 5 червня в Україні обстежено 50195 укриттів (79%), з яких:

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  • 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими,
  • 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання.
 

У Києві, за даними МВС, було обстежено 2156 (48%) укриттів, з яких:

  • 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими,
  • 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.
 

Зазначається, що органи Національної поліції та ДСНС, а також представники місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.

Теми: укриття
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