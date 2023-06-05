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Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом

Олена РощінаПонеділок, 5 червня 2023, 14:28
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
СІЗО, фото "Радіо Свобода"

У селі Чонгар, що розташоване на шляху з материкової частини України до окупованого Криму, російські загарбники потайки створили слідчий ізолятор,у який перевозять політичних в'язнів, яких кілька місяців утримували в Сімферополі.   

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Кримська правозахисна група

Деталі: Обмудсмен зазначив, що в селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією Кримської правозахисної групи, туди переводять частину політв’язнів із Криму.  

Туди вже перевели частину політичних вʼязнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях. 

Зокрема, у новому СІЗО – близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. 

Наразі 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії, додав Лубінець.

Пряма мова Лубінця: "Таке утримання осіб – незаконне! Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув'язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: 1 червня Кримська правозахисна група повідомила, що російські окупанти відкрили ще один неофіційний слідчий ізолятор у селі Чонгар Генічеського району Херсонської області, про який офіційно не повідомляють.

Як розповіли КПГ декілька проінформованих джерел в окупованому Криму, в новий пенітенціарний заклад перевели частину політичних вʼязнів із півдня, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя.

Крім того, туди потрапляють люди, яких затримують з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, у новому СІЗО тримають близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

У СІЗО в Чонгарі утримують і викраденого Ленура Аблямітовича Халілова (09.06.71 р.н.) із села Рикове Генічеського району. Його обвинувачують у порушенні ст. 208 ч.2 УК РФ (Організація незаконного збройного формування чи участь у ньому).

Загалом Росія розгортає на нових окупованих територіях півдня України каральні органи, які тероризують цивільне населення, викрадають, катують і незаконно ув’язнюють людей. 

Цьому передувало: Восени 2022 року на території колонії №1 в Сімферополі з’явилося СІЗО №2, де у спецблоку утримують політичних бранців, яких Росія викрала з новоокупованих територій півдня України. Наприкінці 2022 року в СІЗО №2 утримувались щонайменше 110 людей, яких привезли з Херсонської та Запорізької областей. 

Теми: Херсонська областьКримполітв'язніомбудсмен
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