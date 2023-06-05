Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом

У селі Чонгар, що розташоване на шляху з материкової частини України до окупованого Криму, російські загарбники потайки створили слідчий ізолятор,у який перевозять політичних в'язнів, яких кілька місяців утримували в Сімферополі.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Кримська правозахисна група

Деталі: Обмудсмен зазначив, що в селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією Кримської правозахисної групи, туди переводять частину політв’язнів із Криму.

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Туди вже перевели частину політичних вʼязнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях.

Зокрема, у новому СІЗО – близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

Наразі 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії, додав Лубінець.

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Пряма мова Лубінця: "Таке утримання осіб – незаконне! Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув'язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені".

Деталі: 1 червня Кримська правозахисна група повідомила, що російські окупанти відкрили ще один неофіційний слідчий ізолятор у селі Чонгар Генічеського району Херсонської області, про який офіційно не повідомляють.

Як розповіли КПГ декілька проінформованих джерел в окупованому Криму, в новий пенітенціарний заклад перевели частину політичних вʼязнів із півдня, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя.

Крім того, туди потрапляють люди, яких затримують з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, у новому СІЗО тримають близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

У СІЗО в Чонгарі утримують і викраденого Ленура Аблямітовича Халілова (09.06.71 р.н.) із села Рикове Генічеського району. Його обвинувачують у порушенні ст. 208 ч.2 УК РФ (Організація незаконного збройного формування чи участь у ньому).

Загалом Росія розгортає на нових окупованих територіях півдня України каральні органи, які тероризують цивільне населення, викрадають, катують і незаконно ув’язнюють людей.

Цьому передувало: Восени 2022 року на території колонії №1 в Сімферополі з’явилося СІЗО №2, де у спецблоку утримують політичних бранців, яких Росія викрала з новоокупованих територій півдня України. Наприкінці 2022 року в СІЗО №2 утримувались щонайменше 110 людей, яких привезли з Херсонської та Запорізької областей.