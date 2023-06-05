У РФ транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення ЗСУ, Кремль каже: фейк

У Ростовській, Бєлгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі транслювали "звернення" Володимира Путіна, в якому той нібито закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про мобілізацію; місцева влада та Кремль заявляють, що це фейк.

Джерело: Медуза із посиланням на анонімні Telegram-канали, РИА Новости із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Оперштаб Бєлгородської області

Дослівно: "Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою і за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і Збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора.

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На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації".

Деталі: У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав звернення фейком і заявив, що наразі контроль над ефіром відновлено. Влада регіонів вважає, що звернення мало на меті посіяти паніку.

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