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У РФ транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення ЗСУ, Кремль каже: фейк

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 червня 2023, 14:30
У РФ транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення ЗСУ, Кремль каже: фейк
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО getty images

У Ростовській, Бєлгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі транслювали "звернення" Володимира Путіна, в якому той нібито закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про мобілізацію; місцева влада та Кремль заявляють, що це фейк.

Джерело: Медуза із посиланням на анонімні Telegram-канали, РИА Новости із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Оперштаб Бєлгородської області

Дослівно: "Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою і за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і Збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора.

На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації". 

Деталі: У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії. 

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав звернення фейком і заявив, що наразі контроль над ефіром відновлено. Влада регіонів вважає, що звернення мало на меті посіяти паніку.

Теми: ПутінРосіяконтрнаступвійна
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