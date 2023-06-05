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Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька: 6 поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 червня 2023, 14:40
Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька: 6 поранених
фото прокуратури

Російські війська вкотре обстріляли місто Торецьк на Донеччині, постраждали щонайменше 6 людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За попередніми даними слідства, 5 червня армія РФ завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250.

У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

Досудове розслідування триває.

Теми: Донецька областьвійна
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