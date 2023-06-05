У ГУР відреагували на розслідування Бельгії щодо використання їхньої зброї в РФ

В українській розвідці заявили, що питання щодо використання зброї іноземного виробництва на території РФ необхідно ставити "Російському добровольчому корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії".

Про це у коментарі Суспільному сказав речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи розслідування Бельгії щодо використання зброї їхнього виробництва на території РФ, пише "Європейська правда".

"Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема, стосовно затрофеєної/перетрофеєної зброї техніки чи озброєння. Що стосується інших питань, то я думаю що Міністерство оборони прокоментує належним чином", — сказав Юсов.

Він додав, що представники "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" діють на території РФ автономно.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися на західному кордоні Росії.

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.