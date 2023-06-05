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Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 16:02

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі високо оцінив готовність Збройних Сил України до прийдешнього контрнаступу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Міллі сказав у коментарі CNN.

За словами топ-генерала США, Україна "веде війну, яка є екзистенційною загрозою для самого виживання України та має більше значення для решти світу – для Європи, насправді для Сполучених Штатів і для всієї земної кулі".

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Говорячи про майбутній контрнаступ українських сил, Міллі зауважив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але ще "занадто рано говорити про результати".

Водночас він застеріг, що вторгнення в Білгородську область Росії, які здійснюють російські добровольчі угруповання, можуть призвести до ескалації війни, і США "дуже-дуже уважно" за цим стежать.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

ВІДЕО ДНЯ

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Теми: контрнаступСШАвійнаЗбройні сили
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