Харківська ОВА розглядає можливість евакуації людей із прикордоння

Харківська обласна військова адміністрація розглядає питання можливої примусової евакуації з населених пунктів прикордоння області зокрема через збільшення кількості обстрілів з території Росії.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами Синєгубова, останнім часом кількість обстрілів області збільшилася. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області. 2 людини загинули, 3 – отримали поранення.

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Крім цього противник постійно намагається випробовувати українські позиції на міць, пробує в тому числі провести свої ДРГ через кордон на півночі області. Але отримує відсіч наших захисників, зазнає невдач та несе втрати. Зокрема одну з таких диверсійних груп, за словаи голова ОВА, було виявлено цієї ночі.

Пряма мова: "Ми чітко розуміємо, що безпека людей у нас – на першому місці. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується".