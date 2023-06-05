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У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 16:27

Присутність Вірменії в Організації договору про колективну безпеку, яку фактично очолює Росія, створює їй "певні проблеми", тому для Єревана важливо співпрацювати із західними партнерами в питаннях безпеки.

Про це в етері Суспільного телебачення Вірменії заявив секретар Ради безпеки країни Армен Григорян, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, з 2020 року "важко зайти будь-який приклад" сприяння Вірменії з боку ОДКБ.

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"Протягом трьох широкомасштабних нападів з боку Азербайджану ОДКБ не надала Вірменії жодного сприяння, і коли Вірменія зрештою шукала й знайшла альтернативи, наприклад розгортання моніторингової місії Євросоюзу, тільки тоді ОДКБ почав надавати свою допомогу", – додав Григорян.

"На Вірменію напали тричі, і зрештою так званий військовий блок пропонує Вірменії місію зі збору фактів. Це, принаймні, несерйозно", – сказав він.

Ще однією проблемою, за словами секретаря Радбезу Вірменії, є оплата за російську зброю за затримки з її поставленням.

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"Ми бачимо реальність, яка існує – це війна Росія-Україна, можливості Росії обслуговувати власну війну, і той факт, що її можливості не такі великі, щоб і експортувати озброєння, і ми пішли шляхом пошуку інших ресурсів. Є багато країн, із якими ми інтенсивно ведемо переговори щодо купівлі зброї", – сказав Григорян.

ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Раніше секретар Ради безпеки Вірменії розповів, що в країні обговорювали можливість виходу з Організації договору про колективну безпеку. А у травні вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що вихід країни з ОДКБ не знятий з порядку денного.

Теми: ВірменіяРосія
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