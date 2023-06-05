У російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

В Алтайському краї Росії сталася пожежа на електропідстанції, Telegram-канали повідомляють про вибух трансформатора.

Джерело: російський РБК із посиланням на главу Залісовського муніципального округу Олександра Пластеєва, Telegram-канали Mash і Shot

Пряма мова Пластеєва: "Горить підстанція в Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв".

Деталі: Telegram-канали Shot і Mash стверджують, що на підстанції стався вибух. За попередньою інформацією, спалахнув трансформатор. Інформації про постраждалих поки немає.