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У російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 червня 2023, 16:40
У російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух
фото з Telegram Пластеєва

В Алтайському краї Росії сталася пожежа на електропідстанції, Telegram-канали повідомляють про вибух трансформатора.

Джерело: російський РБК із посиланням на главу Залісовського муніципального округу Олександра Пластеєва, Telegram-канали Mash і Shot

Пряма мова Пластеєва: "Горить підстанція в Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв".

Деталі: Telegram-канали Shot і Mash стверджують, що на підстанції стався вибух. За попередньою інформацією, спалахнув трансформатор. Інформації про постраждалих поки немає. 

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Теми: Росіявибухелектроенергіяпожежа
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