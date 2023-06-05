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ССО вистежили, артилерія розстріляла: на півдні знищено групу окупантів

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 червня 2023, 17:23
ССО вистежили, артилерія розстріляла: на півдні знищено групу окупантів
ілюстративне фото ССО

Групу російських окупантів було знищено на південному напрямку завдяки воїнам Сил спеціальних операцій.

Джерело: пресслужба ССО, співрозмовник УП у військових колах

Дослівно: "Під час виконання завдання, оператори Сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни ССО корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Коли почався обстріл, противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними".

Деталі: За даними УП, події відбувалися на Херсонщині.

Як випливає з відео, група бійців ССО висунулася у "сіру" зону для проведення розвідки з повітря.

Оператори ССО виявили місце розташування росіян у покинутій будівлі. За запитом спецпризначенців по будівлі відпрацювала дружня артилерія. З будівлі вибігли кілька окупантів, які спробували змінити позицію, щоб сховатися. Противник кілька разів змінював місце в пошуках нового укриття, але був розбитий.

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Теми: ССОХерсонська областьвійна
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